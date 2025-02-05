«قعدة الصحاب».. خلاف على المخدرات ينتهي بـ جثة في شقة مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين لقيامهم بقتل شاب عشريني داخل شقة بمنطقة مصر القديمة، أثر خلافات على المخدرات.

التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أكدت أن المجني عليه ترك منزل أسرته بسبب المشكلات العديد وقام باستئجار شقة في مصر القديمة كان يقابل فيها أصدقاء السوء، حتى نشبت بينهما خلافات.

واشارت التحريات التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، إلى أن الشاب اختلف مع اصدقائه على ثمن شراء المواد المخدرة، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بقتله وتركه جثة هامدة داخل الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة أفاد ورور بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة هامدة داخل شقة بدائرة القسم بعد ظهور رائحة كريهة من داخل الشقة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب سيء السمعة وأنه لقى مصرعه جراء خلافات مع أصدقائه بسبب المخدرات حيث قام أحدهم بتسديد طعنة نافذة له سقط قتيلا وتركوه وفروا هاربين، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين.