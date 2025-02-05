خالد الغندور: طلب جديد من نادي الزمالك لـ اتحاد الكرة المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل طلب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بخصوص تمديد فترة القيد المحلي بدلا من 8 فبراير.

وقال «الغندور» في برنامجه التلفزيوني، “إن حسين لبيب حاول في الساعات الماضية إجراء اتصالات بأبو ريدة لإقناعه بتمديد القيد المحلي حتى يوم 28 فبراير الحالي، لإتاحة الفرصة للقلعة البيضاء لإتمام عدد من الصفقات بالقائمتين المحلية والإفريقية”.

وأضاف “لبيب تحدث لأبو ريدة الأزمات المالية التي تواجه نادي الزمالك والتي كانت أزمة في التعاقد مع صفقات قوية لإرضاء جماهير النادي”.

وتابع أن رئيس الجبلاية تفهم الموقف، وأعرب عن تقديره لذلك، لكن الاتحاد الدولي فيفا رفض السماح بتمديد القيد المحلي، وأصر على إغلاقه يوم السبت المقبل.