رونالدو أبرزهم.. إعلامى يكشف نجوم كرة القدم مواليد 5 فبراير

يصادف اليوم الأربعاء 5 فبراير، ميلاد 3 نجوم من كرة القدم، المحترفون في كبرى الأندية العالمية، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والنجم البرازيلي نيمار داسيلفا.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادى عبر فيسبوك "5 فبراير .. يوم ميلاد نجوم كرة القدم:

كريستيانو رونالدو 40 عاما

نيمار 33 عاما

كارلوس تيفيز 41 عاما

جورجي هاجي 60 عاما

وُلد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو في 5 فبراير 1985 في مدينة فونشال البرتغالية، ونشأ في أسرة فقيرة بمسكن متواضع حيث كان يشارك غرفة مع أفراد أسرته. وهو الابن الرابع والأصغر لوالدته ماريا دولوريس ووالده خوسيه دينيس أفيرو، وله أخ أكبر، هوجو، وأختان أكبر منه؛ إلما وليليانا كاتيا.

كما حقق العديد من الجوائز الفردية البارزة، بما في ذلك خمس كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم، و4 جوائز كأفضل لاعب في أوروبا، و3 جوائز "ذا بيست"، بالإضافة إلى 4 جوائز للحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.