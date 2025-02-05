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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تصريحات لمؤلفة كتاب كاملات عقل ودين بعد أزمته بمعرض الكتاب |فيديو

أول تصريحات من مؤلفة كتاب كاملات عقل ودين بعد أزمته في معرض الكتاب
أول تصريحات من مؤلفة كتاب كاملات عقل ودين بعد أزمته في معرض الكتاب
أوركيد سامي

كشفت  الكاتبة أسماء عثمان الشرقاوي في تصريحات خاصة لصدى البلد في أول تعليق لها بعد أزمة كتابها في معرض القاهرة الدولي للكتاب “كتابي كتاب كاملات عقل و دين كتاب يناقش أحداثا من حياة رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) و لكن هناك جانب آخر في صحة الحديث ألا وهو صحة المتن وبحثت كثيرا في الأحاديث”.


وأضافت  أسماء عثمان الشرقاوي “لم أكن أتوقع أن الكتاب يتصدر الترند، وجدت العديد من الهجوم عليه مما أدى إلى سحبه من معرض القاهرة الدولي للكتاب”.

و يقدم مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من العروض المسرحية للجمهور بشكل يومي ، و ذلك لنشر البهجة والسرور و السعادة على الجمهور.


ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.
 

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