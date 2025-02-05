موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات.. تعرف على التفاصيل

كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، تفاصيل عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.

وأكد نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.

زيادة الأجور

وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.

وأشار إلى أن هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.