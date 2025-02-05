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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يعلن عن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفترة المقبلة

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
يارا أمين

تقدم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور احمد هنو وضمن رؤية الوزارة في الفترة المقبلة لاستثنائها الجمهور لمسارح ومواقع وزارة الثقافة وتقديم خدمة ثقافية وفنية تليق بمكانة مصر والتأكيد علي هويتها خلال الفترة المقبلة وذلك لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وعقد "عبدالمنعم" اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء مع مديري وقيادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من أجل طرح الأفكار والرؤى المستقبلية للبيت حيث ستبدأ من الأحد القادم الموافق ٩ فبراير مسرحية مملكة السحر والأسرار تأليف عبد المنعم محمد وإخراج عماد عبد العظيم بقاعة صلاح چاهين لمده ١٥ ليلة وهي من انتاج فرقة تحت ١٨ ومن ثم حفل عيد الحب يوم ٢٠ فبراير يقدمه النجم علي الحجار وأوبريت "أم كلثوم يا حبنا" تقديم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية تصميم محمد قذافي وذلك ضمن رؤية وزارة الثقافة لهذا العام التي أعلن عنها وزير الثقافة أحمد هنو أن ٢٠٢٥ هو عام أم كلثوم.

من ناحية أخرى صرح الفنان تامر عبدالمنعم أن البيت الفني سيقوم بعمل "خيمة رمضانا أحلى" التي ستقام بالبالون من ١ رمضان وحتي ليلة وقفة عيد الفطر المبارك وستتضمن عروض فنون شعبية والات شعبية وإنشاد ديني وفقرات للسيرك القومي ومسرحيات من فصل واحد وذلك وفق جدول نشاط سيعلن عنه يوم ٢٠ فبراير الجاري كما ستضم عروض أحدث الأفلام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وندوات مع صناعها بالإضافة إلى معرض كتب لإصدارات الوزارة ونشاط يومي للأطفال من أراجوز وسينما الأطفال والسيرك وأيضاً ستشهد الخيمة تعاون مع البيت الفني للمسرح حيث ستستضيف الخيمة عروض مسرحية أبرزها الليلة الكبيرة.

وأشار تامر عبدالمنعم إلى أنه اتفق مع السومة المؤجرة للكافيتريا البالون لتقديم خدمة الشحن. لرواد الخيمة بأسعار في متناول المواطنين وينا يناسب سياسة وزارة الثقافة لخدمة الجماهير.

كما صرح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم بأن هناك نجم كبير رفض ذكر اسمه سيقوم بإحياء حفل ليلة القدر.

وأعلن عبدالمنعم عن افتتاح مسرحية "الملك وانا" للنجمة ّداليا البحيري والمخرج محسن رزق في موسم عيد الفطر على خشبة مسرح البالون مؤكدا أن مسرحية "عامل قلق" بطولة النجم سامح حسين ستعود أيضاً مع موسم الربيع على مسرح البالون قبل أن تتناوب في العروض بمسرح عبد الوهاب بالإسكندرية مع مسرحية الملك وانا.

الجدير بالذكر أن تامر عبّدالمنعم اتفق مع الموسيقار محمد مصطفي على إعادة تسجيل أغاني تراث الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية لتواكب العصر في عروضها أسوة بفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعن نشاط فرقتي رضا والقومية وفرقة أنغام الشباب صرح أنهم سيقومون سواء بعروضهم التراثية أو الإنتاجات الحديثة على مسارح القطاع بدءا من العيد المقبل.

ومن جهة أخرى صرح عبد المنعم أن أصداء حفلات البالون الشهرية وايراداتها ستجعل البيت يمنح المزيد من تلك الحفلات والتعاقد مع نجوم الصف الأول لإحيائها علما بانه حريص على تقديم البيت لفنونه الشعبية بقفل كامل بكل حفل وهذا ما حدث مع حفلات النجوم على الحجار ومصطفي قمر وايهاب توفيق وحكيم مؤخرا حيث جاء الفصل الأول لتقديم فرق القطاع بينما الفصل الثاني اقتصر علي نجم الحفل الذي رأي تامر عبد المنعم ان وجود النجوم اثري المسرح وأعاد له هيبته ومكانته في الحقل الثقافي والفني.

ولم ينسى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التأكيد على أن إيرادات حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية الخارجية تزايدت أضعاف عن العام السابق واستشهد بأن التطوير في آخر أربعة أشهر جعل الفرقة تعرض على مسرح البالون عروضها التراثية قبل فقرة النجم حكيم وبنفس التوقيت كانت "رضا" تمثل مصر في الأسبوع الثقافي بالدوحة.

وعن حمصة والعريس أكد أنه سيعلن عن نشاطهما قبل موسم الصيف.

من جهة اخري أكد أن السيرك القومي سوف تقام به لجنة تقييم من أجل الارتقاء بالمستوى العام به هذا فضلا عن تطوير البنية التحتية للسيرك بوجه عام ورفع كفاءته ليظهر بالصورة المناسبة لمكانته.

مصر وزير الثقافة تامر عبدالمنعم احمد هنو البيت الفني

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