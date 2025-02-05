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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي محافظ قنا لبحث سبل تعزيز الاستثمار السياحي بمنطقة قناطر نجع حمادي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفى إطار رؤية محافظة سوهاج لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، وتعظيم المنتج السياحي.

التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لبحث سبل جذب الاستثمارات السياحية  إلى منطقة قناطر نجع حمادي، وذلك بمشاركة ممثلين من محافظتي قنا وسوهاج.

ووزارة الموارد المائية والري، والقطاع الخاص، بهدف تحقيق جذب سياحي متميز  لمنطقة قناطر نجع حمادي والمناطق المتاخمة لها، والاستفادة من المقومات السياحية المتوفرة، بدءًا من قناطر نجع حمادي الجديدة والقديمة.

والبيئة الزراعية والريفية، مرورًا بالمعالم السياحية القريبة، مثل قصر الأمير يوسف كمال وجامع شيخ العرب همام بفرشوط، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية القريبة، التي تصلح لخلق أنشطة سياحية مناسبة، مثل سياحة السفاري.

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها المحافظة في ملف الاستثمار، بالإضافة إلى عدة مقترحات لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة.

ولفت إلى أن المحافظة لديها 14 فرصة استثمارية واعدة وجاهزة للاستثمار،  مؤكدًا اهتمامه بالتشاور والتنسيق مع محافظة سوهاج، خاصة أن الاستثمار في محافظة قنا مرتبط ومتقاطع مع محافظات الجوار.

ومما يتطلب وضع رؤية مشتركة وموحدة لتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة، بالتنسيق مع جهات الولاية،  خاصة وزارة الموارد المائية والري.

كما أشار إلى ضرورة جاهزية الفرص الاستثمارية قبل طرحها، مما يساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم فور استلام المواقع المخصصة لهم.

محافظة سوهاج

ونقل نائب محافظ سوهاج تحيات المحافظ للحضور جميعا، وقدم الشكر لمحافظ قنا، لحرصه على وضع رؤية سياحية مشتركة بين المحافظتين في مجال الاستثمار السياحي، والاستفادة من المسارات السياحية التي تمتد من أبيدوس بسوهاج حتى معبد دندرة بقنا.

وأكد  وكيل وزارة الري بقنا، أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمار السياحي، وتيسير السبل لاستغلال أملاك الدولة الخاضعة لولايتها في مشروعات تنموية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة، بما لا يؤثر على سريان المياه بالمجاري المائية، أو سلامة الأراضي والمنشآت، أو البيئة.

كما أشار إلى أنه سيوافي إدارة الاستثمار بالمحافظة ببيانات حول عدد من الفرص المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية، ليتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء اللقاء بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، والدكتور هيثم الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهواري.

والمهندس عصام جاد الكريمة، مدير عام قناطر نجع حمادي، والمهندس ريمون كامل جندي، كبير المهندسين ومدير المكتب الفني لري سوهاج، ومحمد السيد، رئيس مدينة دار السلام، ووفد من مجموعة الهواري برئاسة مبارك السعودي محمود، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار في محافظتي قنا وسوهاج

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