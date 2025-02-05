حميد الدين: الفنانون المصريون قدموا أداء رائعا في دبلجة الفارس والأميرة

خصصت الإعلامية منى الشاذلي حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " اون "، للحديث عن كواليس دبلجة الفيلم الكارتوني " الفارس والاميرة" وذلك بواسطة فنانين مصريين.

وكشف المنتج العباس حميد الدين، كواليس الاحتفاظ بمقاطع فيديو لتسجيل دبلجة فيلم الفارس والأميرة بمشاركة فنانين مصريين .

وقال حميد :" كواليس التصوير كنز والنجوم دول أعطوا الفيلم أقصى درجة من الإبداع ".

وتابع " كل فنان مصري مثل محمد هنيدي وعبلة كامل قدموا اداء أكثر من رائع في دبلجة مشاهد فيلم الفارس والاميرة ".

واكمل العباس حميد الدين :" أخدنا وقت طويل عند دبلجة فيلم الفارس والاميرة".