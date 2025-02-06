شغل تسول.. تعليق مثير لـ بشير التابعي عن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، دخول مجلس إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لضمه في الفترة الحالية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" كولر رافض تواجد علي معلول في الفريق، ولن يشارك في المباريات، وتم قيده بسبب فشل صفقة كوتيسا، وكريم الدبيس، لم ينضج حتى الآن ويحتاج للمشاركة في المباريات".

وتابع:" ميشالاك لاعب محترف، ووضعه مختلف، ويجب التواصل مع رئيس نادي أحد السعودي لحل الأزمة، والإدارة أخطأت في التعامل مع الملف".

وشدد:" رمضان صبحي رفض الزمالك أكثر من مرة، ورغم ذلك يتم التفاوض معه ولا أعرف (ايه شغل التسول ده)، واللاعب يريد العودة للأهلي".