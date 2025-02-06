الأسبوع المقبل .. ترامب يقدم خطته لإنهاء حرب أوكرانيا

أفادت وكالة بلومبرج أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيقدم خطته لإنهاء حرب أوكرانيا الأسبوع المقبل، مشيرة الي ان ترامب سيقترح ترك أراض سيطرت روسيا عليها بأوكرانيا بحالة عدم يقين.

وأشارت الوكالة الي الرئيس الأمريكي ترامب سيقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعدم شن هجوم روسي جديد.

وفي وقت سابق ، كشف البيت الأبيض أن ترامب لم يتعهد بإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة أو تحمّل تكلفة إعادة إعماره ، لافتا إلى أن ترامب ملتزم بالقضاء على حركة حماس وضمان "سلام دائم" في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وبالأمس ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو استعادت 150 أسيرًا من أوكرانيا مقابل إرسال 150 أسير حرب للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة الروسية إن الإمارات العربية المتحدة بذلت جهودها لعودة العسكريين الروس من الأسر الأوكراني.

وأضافت أن الأسرى موجودون حاليا على أراضي بيلاروسيا حيث يتلقون المساعدات.



وكان تقرير العملية العسكرية لوزارة الدفاع الروسية أشار إلى أن تجمع قوات "تسينتر" يواصل التقدم في عمق دفاعات العدو ويحرر بلدة بارانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

ولفت التقرير إلى أن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوملينسك في مقاطعة خاركوف، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "زاباد" بلغت أكثر من 220 عسكريا.

ونوه كذلك إلى أن نحو 200 عسكري إضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة خسائر قوات كييف في منطقة عمليات تجمع قوات "يوج".

وذكر التقرير أن تجمع قوات "تسينتر" استهدف لواء "لوت" الهجومي للقوات الأوكرانية، وخسائر العدو بلغت أكثر من 500 عسكري وناقلة جند مدرعة طراز "إم 113".