أخبار التكنولوجيا| تطبيق للبالغين يثير الجدل على هواتف آيفون.. تحذيرات من برامج ضارة جديدة تتنكر كتحديثات Chrome

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

تعريفة ترامب.. كيف تؤثر ضريبة الولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعريفة جمركية جديدة على البضائع القادمة من بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينها كندا، المكسيك، والصين.

تسرق بياناتك.. تحذيرات من برامج ضارة جديدة تتنكر كتحديثات Chrome

صدرت تحذيرات جديدة تتعلق بهجوم جديد يستهدف مستخدمي أجهزة ماك بوك MacBook، حيث أبلغ الباحثون في Sentinellabs عن اكتشاف برمجيات خبيثة تعرف باسم "Ferret".

أبل في مأزق .. تطبيق للبالغين يثير الجدل على هواتف آيفون

ظلت شركة أبل Apple، لسنوات طويلة تتحكم بشكل صارم في التطبيقات المتاحة على أجهزة آيفون، حيث كان لديها قاعدة واحدة واضحة، حظر التطبيقات الإباحية، لكن حاليا هذا الوضع بدأ في التغير، خاصة في أوروبا، حيث تم إطلاق تطبيق جديد للمحتوى الموجه للبالغين باسم "Hot Tub"، الذي تمكن من الوصول إلى أجهزة آيفون عبر سوق تطبيقات بديل، مما أثار قلقا كبيرا داخل أبل.

3 دول تحظر روبوت الدردشة الصيني Deepseek.. إليك الأسباب

تعرضت شركة Deepseek AI، وهي شركة ناشئة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي التي حققت نموا سريعا، لقيود كبيرة بعدما اتخذت ثلاث دول من بينها أستراليا، إيطاليا، وتايوان، إجراءات لحظر خدماتها.

هواوي تدمج نموذج الذكاء الاصطناعي Deepseek في خدمتها

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن شراكة استراتيجية مع شركة AI Siliconflow لإطلاق نماذج Deepseek للذكاء الاصطناعي على خدمتها السحابية Ascend Cloud، مما يسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة معقولة وسهولة في الوصول.



موبايل هيكسر الدنيا.. مواصفات هاتف Xiaomi 15 Ultra وموعد إطلاقه

ظهر هاتف شاومي Xiaomi الجديد برقم الطراز 25010PN30G على منصة Geekbench AI للمعايير أمس، ويعتقد أنه النسخة العالمية من Xiaomi 15 Ultra، يتميز الهاتف بنظام Android 15 مثبتا مسبقا، تؤكد سرعات الساعة الخاصة بوحدة المعالجة المركزية في الجهاز التقارير السابقة التي تشير إلى أنه يعمل بشريحة Snapdragon 8 Elite.

جوجل تحذر: هاكرز يستغلون قدرات Gemini لتعزيز الهجمات الإلكترونية

حذرت شركة جوجل Google، من أن مجموعات القرصنة التي ترعاها الدول بدأت في استكشاف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد منصة "Gemini"، لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الخبيثة.