انخفاض نسبي.. أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انخفاضًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء.

وأشار التجار إلى أن التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض من الدواجن والبيض، بالتزامن مع انخفاض تكاليف النقل وتحسن الظروف الجوية.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس كالتالي:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 88 و92 جنيهًا.

الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و102 جنيهات.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 122 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 128 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 232 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 123 جنيهًا.



أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 149 و152 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.

من جانبهم، أعرب المستهلكون عن ارتياحهم لهذا الانخفاض، مشيرين إلى أنه يخفف من الأعباء المعيشية.

يُذكر أن أسواق الوادي الجديد تعتمد على الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض، إلى جانب الإمدادات القادمة من المحافظات المجاورة، ما يُساهم في تحقيق توازن في الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.