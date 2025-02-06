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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل يكرم أوائل التدريب المهني ويسلم عقود شغل لذوي الهمم في بني سويف

وزيرالعمل
وزيرالعمل



شهد محمد جبران وزير العمل،و بلال حبش نائب محافظ بني سويف الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،لتكريم أوائل برامج التدريب المهني، وتسليم عقود عمل لذوي الههم  من أبناء المحافظة،وذلك بديوان عام المحافظة، وفي حضور : النائب محمد رجب عضو مجلس النواب ،أحمد معوض وكيل وزارة العمل وبعض قيادات الوزارة  والمديرية

 أكد وزير العمل على على اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو إقامة المشروعات القومية والمناطق الصناعية، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا حرص الوزارة ودعمها لأصحاب الأعمال وتقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال الذي يمثلون  عصب الاقتصاد و أساس العملية الإنتاجية.

فيما هنأ نائب محافظ بني سويف أوائل الدورات وذوي الهمم المستفيدين من عقود العمل،مؤكدًا أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة  في ملف التشغيل والتدريب، وهو ما  يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وسعيها لتوفير وفير فرص عمل حقيقية ، لاسيما وأن بني سويف قد شهدات خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات والمجالات ، والتي كان لها بالغ الأثر في توفير فرص عمل والحد من البطالة

وكرم الوزير ونائب المحافظ  أوائل الدورات  التدريبية وعددهم 10 وهم "على الترتيب" :ميرفت عبد النبي محمود،أسماء عويس معوض ،أسماء أحمد قرني،شيماء جمعة على)في مجال التفصيل والخياطة  بالعربة المتنقلة ببلفيا ، وعواطف رمضان أحمد، شيماء مرسى عيد، تغريد عبد الحميد حسن، في نفس مجال التفصيل والخياطة  وذلك بالمركز التدريب المهني،وفي مجال التبريد والتكييف كل من: عبد الله خضر سید،تامر سعيد جودة،سيف محمد أحمد ) بمركز التدريب المهني ،وذلك ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لربط العملية التدريبية باحتياجات العمل ،وتطويرها بما يتماشى مع أنماط ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج

كما سلم الوزير ونائب المحافظ 20 عقد عمل لـذوي الهمم من الجنسين والتي وفرتها مديرية العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في عدد من المجالات والتخصصات" بمصانع ملابس ومراكز طبية وشركات اسمنت " تتناسب مع وضعهم الصحي وطبيعة ونوع الإعاقة ، وذلك بهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

حيث ضمت قائمة المستفيدين كل من: حسام أحمد عادل،إسحق موريس إسحق،ملاك ممدوح ملاك،محمد عشري مؤمن،إيمان وليد رجب، محمد أيمن حسين، أسماء حجازي عبد العظيم،أحمد حمدي عرفات ، عبد الجواد فكري عبد الجواد ، إبراهيم أحمد إبراهيم ،علاء مجدي قرني ، محمد جمال عبد العال ، زكريا محمد زكريا ، محمد طارق عبد السلام ، ياسر ناصر رجب، نجوى قرني،أحمد إبراهيم، عبدالله رمضان، خالد محفوظ، هدير رجب.

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