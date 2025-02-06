قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبرت دي نيرو يهاجم ترامب: شرير وعديم الشرف وبلا مبادئ
وزير التعليم يتفقد المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة.. صور
حماس: تهجير الفلسطينيين رؤية عنصرية تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره
زيادة الأجور والمعاشات في 2025.. حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أحب فتاة وأهلي يرفضون الارتباط بها فهل يجوز زواجها دون موافقتهم؟.. الإفتاء تجيب
علاقة حب من أول يوم .. علي معلول يكشف أسرار التجديد مع الأهلي
بالأدلة.. مرصد الأزهر يفند تصريحات عضو الكونجرس هاريس الرافضة لقيام دولة فلسطينية
بسبب إفيه ساخر.. أحمد حلمي في مرمى الهجوم بتهمة الإساءة للمصريين
لم أقتل ذبابة.. تصريحات مثيرة لـ مرشحة أوسكار ومطالبات بالانسحاب| ماذا حدث؟
ASUS Rog Phone 9 Fe.. أسوس تطلق أحدث هواتف الألعاب
قومي المرأة يناقش خطة الرصد الإعلامي للأعمال الرمضانية ومبادرات التوعية
سأتذكر ما فعله الخطيب طول حياتي.. «معلول» يكشف كواليس قيده في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. watch it تطرح البوستر الترويجي لشحصية منذر رياحنة في "حكيم باشا"

منذر رياحنة
منذر رياحنة
تقى الجيزاوي

طرحت منصة watch it البوستر الترويجي للفنان منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا،والذى م  المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشرت watch it البوستر الفردي لمنذر رياحنة من خلال الحساب الرسمي على موقع انستجرام،وجاء بتعليق: “استعدوا لتجربة درامية واحداث استثنائية مع منذر رياحنة فى مسلسل حكيم باشا رمضان ٢٠٢٥”.

  أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد،  ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

 يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

تعاون منذر رياحنة ومصطفي شعبان للمرة الثانية 

ويتعاون منذ رياحنة مع مصطفى شعبان للمرة الثانية على التوالي، بعدما اجتمعا سويًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل المعلم، وظهر منذر خلال العمل بشخصية عنتر الذي دخل في صراع مع المعلم الذي لعب دوره مصطفى ضمن الأحداث، هو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، مكون من 30 حلقة، وشارك بجانب مصطفى شعبان في بطولته، سهر الصايغ، هاجر أحمد، إنتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، سلوى خطاب، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، ومفيد عاشور، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

منذر رياحنة مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط برقم الجلوس

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

عارضة الازياء ماري لورد

إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام "تي شيرت" الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا

صورة حادث بورسعيد

غيبوبة سكر.. وفاة قائد سيارة اقتحمت محل مأكولات سريعة في بورسعيد

أرشيفية

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجت

تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجت

أحمد حسام

إعلامي يكشف عن بديل الونش أمام الإسماعيلي

بالم هيلز

بالم هيلز يتعاقد مع "موراتوغلو" الأولى للتنس في أوروبا لتوفير أحدث البرامج التدريبية

بالصور

بالشعر الأحمر .. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

فيديو

علي معلول

علاقة حب من أول يوم .. علي معلول يكشف أسرار التجديد مع الأهلي

ناهد السباعي

الرجالة تروح وتيجي لكن الأفلام لأ.. ناهد السباعي تكشف نصائح والدتها لها

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد