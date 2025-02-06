رمضان 2025.. watch it تطرح البوستر الترويجي لشحصية منذر رياحنة في "حكيم باشا"

طرحت منصة watch it البوستر الترويجي للفنان منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا،والذى م المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشرت watch it البوستر الفردي لمنذر رياحنة من خلال الحساب الرسمي على موقع انستجرام،وجاء بتعليق: “استعدوا لتجربة درامية واحداث استثنائية مع منذر رياحنة فى مسلسل حكيم باشا رمضان ٢٠٢٥”.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

تعاون منذر رياحنة ومصطفي شعبان للمرة الثانية

ويتعاون منذ رياحنة مع مصطفى شعبان للمرة الثانية على التوالي، بعدما اجتمعا سويًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل المعلم، وظهر منذر خلال العمل بشخصية عنتر الذي دخل في صراع مع المعلم الذي لعب دوره مصطفى ضمن الأحداث، هو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، مكون من 30 حلقة، وشارك بجانب مصطفى شعبان في بطولته، سهر الصايغ، هاجر أحمد، إنتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، سلوى خطاب، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، ومفيد عاشور، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل