قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيطاليا تؤكد تمسكها بحل الدولتين: لا يمكن تحقيق شيء دون الفلسطينيين
وقاية النباتات: تدريب على كيفية التخزين للتعرف على الحشرات المضرة بالبقوليات
تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
نهاية الزمان.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل عجوز على يد ابنتها وسط الإسكندرية
وزيرة بريطانية: سنعارض محاولة تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالفشن ببنى سويف
ترامب يعتزم طرح قانون في الكونجرس لمراقبة الحركة الجوية
مصر تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.. وتؤكد: لا إعادة إعمار دون الفلسطينيين
وزير الخارجية الإيطالي: موقفنا واضح وهو تأييد حل الدولتين
تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا
خرق صارخ للقانون الدولي.. مصر تحذر: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للسلام
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تنظم قافلتين طبية وبيطرية بقريتى اشليم بقويسنا وعزبة راتب بطوخ طنبشا

قافلة بيطرية في المنوفية
قافلة بيطرية في المنوفية
مروة فاضل

 نظمت جامعة المنوفية قوافل طبية وبيطرية مجانية بقريتى اشليم بقويسنا، وعزبة راتب بطوخ طنبشا تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة شئون المرأة ووحدتي تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الصحة بالمنوفية، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وبمشاركة كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية الأهلية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية وإدارة مركز بركة السبع و الأطباء البيطريين بالوحدة، نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي  أن جامعة المنوفية تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً  إلي ان الجامعة تواصل إطلاق المزيد من القوافل للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك في إطار المبادرات الرئاسية (حياة كريمة)،مبادرة( بداية ) تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،و تخفيفاً عن كاهل المواطن والنهوض بالمستوى المعيشي للأسرة المصرية وتنمية الثروة الحيوانية ،مضيفاً أن الجامعة تقدم الرعاية  الصحية الشاملة والمتكاملة وتعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالقرى وتقديم التوعية اللازمة لزيادة الإنتاجية ودعم  الاقتصاد الوطنى مضيفاً أن القافلة الطبية ضمت كوادر طبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليتي الطب والطب البيطري ،وطلاب الكليتين.

وأشار الدكتور صبحي شرف أن قطاع خدمة المجتمع أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموي الخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على كبير من الحالات المرضية وصل الى 579حالة منهم ٨٥حالة جلدية، ٩٨باطنة، ٩٦أطفال، ٧٥رمد، ٧٧صدر، ٩٣عظام، فضلا عن القيام بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لمستشفي الجامعة.

وقامت القافلة البيطرية بالكشف على عدد كبير ومتنوع من الثروة الحيوانية بالقرية وبلغ عدد المستفيدين منها ٩٠٠حالة، منهم ٨٠٠حالة طيور ،تم فحص الباطنة لعدد ٤٠ حالة كما تم عمل السونار لعدد( ٥٠) حالة من الحيوانات وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا.

اشرف على القوافل الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، الدكتور احمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عاطف عبد الجليل مدير برنامج الطب البيطري بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة.

وشارك في أعمال القافلة الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور السيد جليلة وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.  والدكتور محمد الشاطبي مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالقاهرة وباحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، ودكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صبري الفخرانى  مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، بمشاركة عدد كبير من الطلاب وذلك لإكسابهم المهارات والتدريب العملي تحقيقًا لرسالة الكليتين .

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية قافلة بيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

محمد شريف

الخليج السعودي يوضح حقيقة انتقال محمد شريف إلى الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 20 محافظة.. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: الإعلام شريك أساسي في بناء الإنسان وتعزيز الوعي

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأمن البوركيني ويناقشان سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي للشعب البوركيني

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأمن البوركيني ويناقشان سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأمن البوركيني

شيخ الأزهر يناقش مع وزير الأمن البوركيني سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي

بالصور

مشروب عبقري .. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة في وفاة عم المستشار العسكري للمحافظة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رقي وأناقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة الملكة رانيا في الفاتيكان | صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عربية اقتحمت المطعم .. واقعة غريبة في بورسعيد بسبب "غيبوبة سكر"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع سعر الجرام أمس.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد