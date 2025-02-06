قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: تقليص مدة استخراج تصريح سياحة اليخوت إلى نصف ساعة فقط
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
مقاطع فاضحة.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية
وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها
أهداه نتنياهو لترامب.. ننشر أول صورة لجهاز البيجر
غياب جديد يهدد لاعب الزمالك أمام الإسماعيلي غدا | تفاصيل
بالزغاريد.. جنايات طنطا تقضي بإعدام شاب أنهى حياة زوجته عقب تأييد قرار المفتي
فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
جروس في ورطة قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري
دعاء الرزق للشيخ الشعراوي.. كلمات من ذهب رددها وارح قلبك
أنهوا حياة موظف في بورسعيد.. تشييع جثامين 3 أشقاء بعد تنفيذ حكم الإعدام عليهم
مسجلة عام 1934.. عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات نادرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقاطع فاضحة.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية

مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية
مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط الراقصة هندية حيث تبين ان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب رصدت تصوير وبث المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية" لمقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة تبرز من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيق مع الراقصة هندية 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تتعمد نشر مقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها ومواطن عفتها وتبثها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة غرائز الرجال واستقطاب راغبي المتعة الحرام ما يحقق لها أكبر عدد من المشاهدات.

وقررت النيابة حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.

قضية الراقصة هندية 

وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حول الواقعة ونشاط المتهمة وتفحص مقاطع فيديو من حساباتها الشخصية.

وأوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة تدعى هندية وتعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بنطاق مدينة الشيخ زايد وتقوم ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة الشيخ زايد هندية الراقصة هندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

محمد شريف

الخليج السعودي يوضح حقيقة انتقال محمد شريف إلى الزمالك

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 20 محافظة.. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وكان مساء وكان صباح، يوما واحدا

عرض الفيلم المصري "كان مساء وكان صباح يوما واحدا" بمهرجان الإسماعيلية.. اليوم

خالد صلاح

عبداللطيف المناوي يعين خالد صلاح نائبا للرئيس التنفيذي للأخبار والصحف

مهرجان الإسماعيلية

بمحاضرة عن كتابة السيناريو.. انطلاق ورشة صناعة الفيلم الروائى القصير بمهرجان الإسماعيلية

بالصور

بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

متلازمة الموت المفاجئ .. البطانية تسبب 34% من حالات الاختناق للأطفال

متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات

صحة الشرقية تضبط مخالفات في 6 مخابز ومركز تجميع ألبان بديرب نجم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مشروب عبقري .. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عربية اقتحمت المطعم .. واقعة غريبة في بورسعيد بسبب "غيبوبة سكر"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع سعر الجرام أمس.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد