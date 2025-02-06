مقاطع فاضحة.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط الراقصة هندية حيث تبين ان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب رصدت تصوير وبث المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية" لمقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة تبرز من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيق مع الراقصة هندية

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تتعمد نشر مقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها ومواطن عفتها وتبثها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة غرائز الرجال واستقطاب راغبي المتعة الحرام ما يحقق لها أكبر عدد من المشاهدات.

وقررت النيابة حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.

قضية الراقصة هندية

وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حول الواقعة ونشاط المتهمة وتفحص مقاطع فيديو من حساباتها الشخصية.

وأوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة تدعى هندية وتعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بنطاق مدينة الشيخ زايد وتقوم ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة.