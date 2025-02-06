اتحاد الكرة يحدد موعد باقي مواعيد مباريات دوري الكرة النسائية

أقيمت قرعة المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/2025، اليوم الخميس، داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره زد في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب) فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب

وسيتم تحديد مواعيد المباريات بعد مباراتى المنتخب الوطني للسيدات أمام رواندا يومى 21 و25 فبراير الجارى بكيجالى والإسماعيلية على التوالى في تصفيات الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيف المغرب نهائياتها العام المقبل.