وصول أرسين فينجر للقاهرة لاكتشاف الموهوبين في مصر

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً عند تمام الساعة 11 صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة.