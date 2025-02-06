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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول أرسين فينجر للقاهرة لاكتشاف الموهوبين في مصر

ارسين فينجر
ارسين فينجر
منار نور

وصل  منذ قليل إلى مطار القاهرة الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً عند تمام الساعة 11 صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة.

القاهرة ارسين فينجر الاتحاد الدولي

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