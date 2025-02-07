قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة".. غدًا
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أمريكا تصادر طائرة ثانية لرئيس فنزويلا
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025
جوا وبحرا.. وزير إسرائيلي يقترح السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع عبر إسرائيل
تعيين سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول
تصدعات وشروخ بمسجد التوبة في المحلة وتحرك أمني عاجل.. صور
ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
ضبط صاحب برج المحلة المنكوب.. ومحافظة الغربية: سنضرب المخالفين بيد من حديد
المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
النيابة تعاين حادث انهيار عمارة المحلة ونقل 4 مصابين للمستشفى.. صور
وسام أبو علي يوجه رسالة لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع التالي : https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم و شروط الحصولها عليها، حيث يعد  خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياتهم  وضمان وصول هذه الخدمة لكل من يستحقها.
 

خطوات الحصول على الكارت:

1. التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.

تحديد موعد للكشف الطبي.
 

2. الكشف الطبي:

التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

إجراء الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع وشدة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي:

بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.

4. استلام الكارت:

بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.

الكارت يصدر مجانًا، ويُجدد دوريًا حسب نوع الإعاقة.

مميزات  كارت الخدمات المتكاملة :- 
كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة رسمية تُثبت أن حاملها من ذوي الإعاقة، مما يتيح له الاستفادة من مجموعة من الخدمات مثل:

الرعاية الصحية المجانية.

الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.

التخفيضات على وسائل النقل العامة.

الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة.

الدمج في المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار  مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

وزارة التضامن الخدمات المتكاملة كارت الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

كيف كان النبي يتعامل في الأسواق مع الناس؟.. الشيخ أحمد الطلحي يُوضح

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الكبر والرياء من أخطر المعاصي الخفية

مصحف

عالم أزهري: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» نداء رباني للبعد عن المعاصي

بالصور

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد