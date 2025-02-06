مصطفى بكري: الجيش السوداني سيقضي على ميليشيا الدعم السريع

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش السوداني سيقضي على ميليشيا الدعم السريع، التي ارادات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن أشقائنا السودانيين أصبحوا يشعروا بالأمن والإستقرار بعد سيطرة الجيش السوداني على الأماكن الحيوية التي كان يسيطر عليها الدعم السريع.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن السودان هي بمثابة جزء من الأمن القومي المصري، مؤكدا أنها بالنسبة لنا هو التاريخ والقاسم المشترك.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نحن في مصر نعلن أن السوداني لا يشعر بغربة في مصر وأن مصر هي بلدهم الثاني.