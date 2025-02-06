إدارة أمن الحدود في سوريا تحرر عنصري أمن بعد اختطفتهما من مهربي سلاح

نجحت إدارة أمن الحدود في سوريا من تحرير عنصرين من العناصر الأمنية اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية-اللبنانية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت ان حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفرتخاريم، إنطلقت اليوم مستهدفة الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، حيث تمكنت قوات الأمن العام من إلقاء القبض على عدد منهم، مشيرة الي ان عمليات الملاحقة ماتزال مستمرة لتطال جميع العناصر الإجرامية في عموم سوريا.

وفي وقت سابق ، أصيب 4 أشخاص جراء انفجار مستودع للذخيرة في دير الزور بشرق سوريا.

ووفق ما أورده "تلفزيون سوريا" الثلاثاء "شهدت مدينة دير الزور، انفجارات ضخمة ناجمة عن انفجار مستودع للأسلحة والذخائر تابع لفصيل أحرار الشرقية في حي الجورة وسط المدينة".

وأشار التلفزيون السوري إلى أن الانفجارات المتتالية سمع دويها في عموم أرجاء مدينة دير الزور.