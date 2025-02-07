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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متولي: الأخطاء الدفاعية تسببت في الخسارة من مودرن وبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن الأخطاء الدفاعية تسببت في الخسارة من مودرن سبورت وبيراميدز ويجب أن يكون هناك معالجة لهذه السلبيات في الفترة المقبلة.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد حسام إضافة لخط الدفاع خاصة وأن يلعب بالقدم اليسرى وهذا ما يحتاجه الزمالك في الفترة الحالية وأتمنى لن يتجانس مع اللاعبين بشكل جيد".

وأضاف: "محمود جهاد أيضا إضافة لخط الوسط وهو لاعب سنه صغير وواعد بجانب محمد شحاتة وسيكون لاعب جيد للغاية في مركز الوسط المدافع".

الزمالك بيراميدز اخبار الزمالك خالد متولي مودرن سبورت

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