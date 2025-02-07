أحمد عيد عبد الملك: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

أشاد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، بمستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعد أفضل لاعب في الدوري المصري.





وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على قناةetc :”بتروجت فريق شرس هجوميًا، يقدم مستوى جيد في الدوري، وسيد عيد يعتمد على الهجوم، الأهلي ساعده في التراجع وتسجيل الهدف».

وتابع: «كولر غير من طريقة لعب الأهلي، لامكانية اللعب بثنائي هجومي في الفترة القادمة بعد التعاقد مع جراديشار ووجود وسام أبوعلي، وخلفهم إمام عاشور”.



وتابع: "إمام عاشور، أفضل لاعب في الدوري المصري، هذا الموسم، وفارق جدا مع الأهلي، وأصبح يركز في الكرة فقط في الوقت الحالي".

وواصل: "كريم الدبيس وعلي معلول، في حالة مشاركتهم في الجبهة اليسري قادران على صناعة جبهة قوية، ومعلول يستطيع لعب موسمين ومن الوارد رحيل يحيى عطية الله، بعد تألق كريم الدبيس الذي يسير بشكل جيد، ومن الوارد أن يكون أساسي في الفترة القادمة".



وأكمل: "محمد عبدالله لاعب جريء، ويشكل خطوة وعنده شراسة، ولكن يحتاج الحصول على مباريات لاكتساب الخبرات".