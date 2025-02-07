نادر حمدي: أحمد سعد سلس ويثق في اختياراتي الفنية

كشف الموزع نادر حمدي كواليس التعاون مع الفنان أحمد سعد في ألبوم حبيبنا، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وقال نادر حمدي لـ صدى البلد، إنه يحب التعاون مع أحمد سعد الذي يتمتع بخفة الظل وحبه للموسيقى، ويثق دائما في اختياراته.

ووصف نادر حمدي، أحمد سعد بأنه سلس في التعامل ويأخذ بنصائحه الفنية والموسيقية، وكواليس العمل بينهما دائما ممتعة.

ألبوم أحمد سعد يضم العديد من الأغنيات الناجحة، منها أغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية الثالثة هي أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.





ويقدم أحمد سعد في ألبومه أغنية «بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الخامسة في الألبوم هي أغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.





وتتواجد أغنية مميزة أخرى في الألبوم وهي «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية السابعة في الألبوم هي «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.





ويقدم أحمد سعد أغنية «أنا مشيت» في الألبوم أيضا وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، والأغنية التاسعة هي «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.