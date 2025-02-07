أخبار التكنولوجيا| واتساب يحذر من هجوم إلكتروني عالمي ببرامج تجسس.. فايرفوكس يتيح الوصول إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..



جوجل تحذر: هاكرز يستغلون قدرات Gemini لتعزيز الهجمات الإلكترونية



حذرت شركة جوجل Google، من أن مجموعات القرصنة التي ترعاها الدول بدأت في استكشاف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد منصة "Gemini"، لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الخبيثة.



عطل يضرب شات جي بي تي للمرة الثانية هذا العام



تعرضت منصة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، لـ عطل فني للمرة الثانية هذا العام، مما ترك المستخدمين على مستوي العالم غير قادرين على الوصول إلى روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال التطبيق أو موقع الويب، وفقا لما أظهره موقع رصد الأعطال المعروف DownDetector.



كيفية تحميل لعبة دريم ليج سوكر Dream League Soccer لأندرويد وآيفون



تعتبر لعبة دريم ليج سوكر Dream League Soccer واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم على الهواتف المحمولة، حيث تقدم تجربة لعب واقعية ومثيرة لمحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، إذا كنت من محبي كرة القدم وترغب في الاستمتاع بمباراة مليئة بالتحديات، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحميل لعبة دريم ليج سوكر وتثبيتها على مختلف الأجهزة خطوة بخطوة.



لمواجهة ديب سيك.. OpenAI تطرق أبواب أبوظبي بحثا عن تمويل ضخم



أفادت وكالة “رويترز”، بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، يخطط لزيارة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة جمع الأموال مع مجموعة Abu Dhabi Investment MGX الاستثمارية، .



فايرفوكس يتيح الوصول إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي



أطلقت شركة موزيلا، إصدارا جديدا من متصفح فايرفوكس، يأتي مع مجموعة من التحسينات المبتكرة، من بينها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيزات في الأمان ودعم موسع للترجمة.

وداعا للروابط الزرقاء.. جوجل تطلق تغييرات جذرية لمحرك البحث



كشف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، ساندار بيتشاي، عن طموحات الشركة لابتكار محرك بحث أكثر ذكاء، حيث أشار إلى أن عام 2025 سيكون نقطة تحول هامة في مجال ابتكارات البحث.







واتساب يحذر من هجوم إلكتروني عالمي ببرامج تجسس إسرائيلي



أفاد تطبيق واتساب WhatsApp، بأن نحو 100 مستخدما في ما يزيد عن 20دولة تعرضوا لاستهداف من قبل المتسللين، بينهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.



لمنافسة جوجل.. OpenAI تطلق ميزة البحث عبر الإنترنت بدون حساب



أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة البحث عبر الإنترنت ChatGPT Search، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء بحث عبر الإنترنت دون الحاجة إلى متطلبات تسجيل الدخول.