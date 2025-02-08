الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .



ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.



وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.