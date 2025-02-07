قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان.. والمزايا الأكبر بالميزانية الجديدة
رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مستقبل غزة مع إسرائيل و3 دول عربية
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في الصناعة والنقل
خرق جديد.. قوات الاحتلال تقصف منطقة تبنا في البيسارية بلبنان
المرشد الإيراني مهددا أمريكا: الرد سيكون بالمثل
دولة عربية تطلب 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل براتب 4000 دولار شهرياً
تطورات الحالة الصحية لطاقم لانش سياحي بعد نجاتهم من الغرق
كيف تحمي حسابك في البنك من الاختراق؟
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: السلام خيار استراتيجي.. ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي
أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور
أول بيان من الجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. استكمال منافسات دور الـ16 لبطولة الجمهوية للملاكمة للرجال

بطولة الجمهورية للملاكمة
بطولة الجمهورية للملاكمة
حمزة شعيب

تستكمل اليوم، الجمعة منافسات دور الـ16 لبطولة الجمهورية للملاكمة للرجال والتي تقام في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وًاللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة  عدد من أبطال الملاكمة الأولمبيين والعالميين أمثال محمد رضا صاحب فضية أولمبياد أثينا ومحمد هيكل وعمر العوضي والذي شارك في أولمبياد باريس مؤخرا، والتي ستكون نواة لتكوين منتخب الوطني في مختلف الأوزان  خلال الفترة المقبلة. 


ومن المقرر أن تكون تلك البطولة هي التجارب الأولية لاختيار عناصر المنتخب الوطني الأول للرجال والذي يقترب من المشاركة في بطولة ليفربول الدولية  التي ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة.


وأعلن الاتحاد العالمي للملاكمة  برئاسة الهولندي بوريس فان دير فورست، انضمام مصر فعليا لمظلته، ليصبح  بذلك الاتحاد رقم 72 في قائمة الاتحادات المنضمة  للاتحاد  الخاضع للجنة الأولمبية الدولية.


يذكر أن  منطقة بورسعيد برئاسة الدكتور وائل توما تستضيف منافسات بطولة الجمهورية للرجال والتى تشهد مشاركة 378 لاعب من 52 نادي من 21 محافظة في 13 وزن مختلف والتي من أبرزها الجزيرة والمؤسسة العسكرية و القناة وكذلك مشروع الموهبة.

وانتهت منذ أيام منافسات بطولة الجمهورية للشابات للملاكمة مواليد 2008 و 2009 والتى اقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الجاري .
وشهدت البطولة احتلال نادي القناة المركز الأول علي صعيد منافسات 2008 شابات برصيد 5 ميداليات وجاء في المركز  الثاني المؤسسة العسكرية الهايكستب برصيد برصيد ٣ ميداليات وجاء في المركز الثالث مشروع الموهبة برصيد ميداليتين.


وعلي صعيد منافسات 2009 ، توج مشروع الموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول برصيد 4 ميداليات ذهبية ، فيما جاء في المركز الثاني جاء نادي القناة برصيد 3 ميداليات ذهبية، فيما جاء في المركز الثالث المؤسسة العسكرية برصيد ميداليتين ذهببتين.


وتعد تلك البطولة أولى البطولات التى سيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني للشابات  الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 .


يذكر أن  البطولة  شهدت مشاركة 118 لاعبة برصيد 106 مباراة على صعيد منافسات بطولة 2008 ، فيما شهدت منافسات 2009 مشاركة 102 لاعبة برصيد 89 مباراة .

بطولة الجمهورية اتحاد الملاكمة ملاكمة الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

زيزو

توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إيرلندا تتعهد بتمويل إضافي لـ الأونروا رغم الحظر الإسرائيلي

ترامب

توبيخ إسرائيلي لرئيس المخابرات العسكرية للاحتلال بسبب انتقاده لـ ترامب

ارشيفي

الخارجية اللبنانية: تهجير الفلسطينيين بالقوة محاولة لتصفية القضية

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد