قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات لـ أرسين فينجر مع قميص منتخب مصر في مؤتمر اكتشاف المواهب.. شاهد
ديلر مخدرات بيهددني.. حيلة وفيديو عبر فيس بوك لجمع المشاهدات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في 21 محافظة ..ظهرت الآن
مذهلة ومرعبة.. ظواهر جوية خطيرة فى 2025 | ما القصة؟
أبو ريدة يهدي قميص المنتخب لـ أرسين فينجر
فرصة العمر للشباب.. وظائف براتب يصل إلى 72 ألف جنيه شهريًا | قدم الآن
وصية صادمة تشعل جدلاً.. ما موقف ياسمين عبد العزيز من منشور شقيقها؟
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7-2-2025
استشاري حميات يحذر من مخاطر "النودلز" بعد وفاة طفلين في الدقهلية
مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد عمر مرموش.. شاهد
وزير الشؤون النيابية: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان.. والمزايا الأكبر بالميزانية الجديدة
رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مذهلة ومرعبة.. ظواهر جوية خطيرة فى 2025 | ما القصة؟

الطقس
الطقس
أمينة الدسوقي

ظواهر مناخية خطيرة حذر منها العلماء حيث أن "الانهيار المناخي الخطير" قد وصل إلى أعلى درجة حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، والذى جاء عكس التوقعات بأن عام 2025 قد يكون أكثر برودة من الأعوام السابقة.

ظواهر مناخية خطيرة 

ووفق خبراء المناخ بلغ متوسط ​​درجة الحرارة الشهر الماضي 13.23 درجة مئوية، وهو ما يزيد بمقدار 0.79 درجة مئوية عن متوسط ​​يناير من عام 1991 إلى 2020 و1.75 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية كوبرنيكوس.

وشهد يناير 2025 ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي العالمي بأكثر من 1.5 درجة مئوية، حيث وصف بيل ماكجواير،استاذ مخاطر الجيوفيزيائية والمناخية بجامعة لندن، البيانات بأنها "مذهلة ومرعبة بصراحة". 

فيما توقع العلماء أن يؤدي ظهور ظاهرة النينا - وهي نمط مناخي من الظروف المبردة في المحيط الهادئ الاستوائي - إلى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري القياسية بعد أن أدت ظاهرة النينيو الأخيرة إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية وفق صحيفة الإندبندنت.

وقال عالم المناخ البروفيسور كريس برييرلي : "لا أعرف لماذا كان تأثير ظاهرة النينا ضئيلاً للغاية .. فهو أمر مخيف ويسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات مناخية جادة".

 تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري

ويظل العامل الأكبر المسبب لهذه الدرجة القياسية من درجات الحرارة هو تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري نتيجة حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وحذر العلماء من أن تغير المناخ جعل العشب والشجيرات التي أشعلت الحرائق أكثر عرضة للاحتراق، بسبب ظروف "الارتداد" التي خلقت نباتات جافة وجاهزة للاشتعال.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هذا من شأنه أن يقوض الجهود العالمية للحد من تغير المناخ.

وقال دان سوين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس التي أجرت الدراسة: "لقد أدى هذا التسلسل من الإصابات في كاليفورنيا إلى زيادة خطر الحرائق إلى الضعف، من خلال زيادة نمو الأعشاب والشجيرات القابلة للاشتعال بشكل كبير في الأشهر التي تسبق موسم الحرائق، ثم من خلال تجفيفها إلى مستويات عالية بشكل استثنائي مع الجفاف الشديد والدفء الذي أعقب ذلك."

عاصفة إيوين

وشهد المحيط الأطلسي أيضًا طقسًا متطرفًا حيث جلبت العاصفة إيوين رياحًا بقوة الأعاصير "مرة واحدة في الجيل" إلى المملكة المتحدة، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وترك 600 ألف منزل وشركة بدون كهرباء.

ورغم أن المملكة المتحدة ربما شهدت شهر يناير أكثر برودة من المتوسط، فقد أوضحت سامانثا بورجيس، المسؤولة الاستراتيجية عن المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى: "كانت مساحة أكبر بكثير من سطح الكوكب أكثر دفئًا بكثير من المتوسط".

فيما أضاف البروفيسور آدم سكايف من مكتب الأرصاد الجوية: “وصلت درجات الحرارة العالمية إلى رقم قياسي جديد في العام الماضي وفي يناير هذا العام.. نتوقع أن تكون درجات الحرارة العالمية أكثر برودة قليلاً خلال عام 2025، ولكن من المرجح أن يظل هذا العام واحدًا من الأعوام الثلاثة الأكثر دفئًا على الإطلاق”.

جامعة كاليفورنيا أنطونيو جوتيريش ظواهر مناخية خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-2-2025

الأرصاد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيكة القرفة

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

الماء

هل يجب عليك شرب الماء الذي بقي طوال الليل؟

رسالة بحثية

مناقشة بحثية حول دعم الطلاب نفسيا وأكاديميا بجامعة عين شمس

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد