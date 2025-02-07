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اَرسين فينجر: الأهلي في كأس العالم للأندية يمتلك حظوظه الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اَرسين فينجر: الأهلي في كأس العالم للأندية يمتلك حظوظه الكاملة

ارسين فينجر
ارسين فينجر
ميرنا محمود

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تصريحات آرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال اَرسين فينجر: “الأهلي في كأس العالم للأندية يمتلك حظوظه الكاملة من أجل المنافسة على التأهل”.


وأهدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، آرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"،قميص منتخب مصر في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع المواهب في مصر.


وزار الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الجمعة، حيث أعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد، تحت رعاية "FIFA".

ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، حيث اصطحبه في جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

الاهلي ابراهيم عبد الجواد آرسين فينجر تصريحات آرسين فينجر

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