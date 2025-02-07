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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من بريست بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
القسم الرياضي

فاز فريق ستاد بريست، بهدفين مقابل لا شيء، على نظيره نانت، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي. 


وجاءت ثنائية ستاد بريست عن طريق لودوفيك أجورك في الدقيقة 9، وبيير ليس ميلو في الدقيقة 90+6.


تشكيل نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي


وجاء تشكيل نانت مكونا من: 


حراسة المرمى: لوبيز.
خط الدفاع: ماركوس كوكو، سو، كوزا، دوجلاس أوجستو.
خط الوسط: كاستيليتو، بيدرو شيريفيلا، يوهان ليبينان.
خط الهجوم: ماتياس أبلين، مصطفى محمد، موسيس سيمون.


ويحتل نانت المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، في حين يأتي بريست في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الدوري الفرنسي نانت ميلو ستاد بريست أجورك

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