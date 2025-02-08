سعيد بعودتي.. ترامب "يتودد" لزعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتزم الحفاظ على العلاقات مع جمهورية كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونج أون.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في البيت الأبيض عقب محادثات ثنائية: "ستكون لدينا علاقة مع كوريا الشمالية ومع كيم جونج أون. لقد كنت متفاهما معه بشكل جيد للغاية، كما تعلمون جميعا".

وأضاف ترامب "أعتقد أنه سيكون مفيدا للجميع إذا حافظت على علاقة جيدة معه. أعني، لدي علاقة جيدة معه، وهو متفاهم معي".

وفي وقت سابق، أثار سؤال ترامب إلى القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، "كيف حال كيم جونغ أون؟" موجة من ردود الفعل، تراوحت بين عدم التصديق والضحك.

وأشار ترامب حينه إلى الزعيم الكوري الشمالي، الذي كان نظامه خصمًا قديمًا للولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، باعتباره "شخصًا صعب المراس" و"ذا نوايا سيئة".

وأضاف ترامب في حديثه عن زعيم كوريا الشمالية: "إنه (يمتلك) قوة نووية حاليًّا، لكننا تعايشنا معًا. وأعتقد أنه سيكون سعيدًا بعودتي".