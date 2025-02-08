قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أبو الزعابيب" يبدأ اليوم.. تعرف على أسرار شهر أمشير وتأثيره على الطقس
أحمد حسن يكشف عن بديل جروس في حال رحيله عن الزمالك
أخبار الدقهلية| انطلاق سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان .. حملة نظافة مكبرة .. افتتاح عدة مساجد جديدة
أخبار جنوب سيناء| اقبال سياحي على دهب.. والمحافظ يستقبل وفد يوناني رفيع المستوي
كمالة عدد ومش بيعمل حاجة.. إبراهيم سعيد يهاجم صفقة الزمالك الجديدة
5 نجمات ... تعرف على ضيفات مسلسل " أشغال شقة 2"
ترامب يوقع أمرًا بخفض المساعدات المالية لجنوب أفريقيا
إبراهيم سعيد عن نجم الزمالك: لاعيب راجل وعنده روح مش موجودة بالفريق
الأهلي سيطلب من اتحاد الكرة طاقم أجنبى لادارة مباراة القمة أمام الزمالك
5 أطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة فى هذه الحالة
العثور على حطام الطائرة الأمريكية المفقودة في ألاسكا
إسماعيل يوسف: الزمالك يحتاج لجناح ومهاجم وكان نفسي بولبينة ينضم للفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين ضيفة لميس الحديدي بـ " كلمة أخيرة " .. الأثنين القادم

صابرين
صابرين
أحمد البهى

تحل الفنانة صابرين ضيفة علي برنامج “ كلمة أخيرة ” علي شاشة on e ، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي . 

ومن المقرر ان تتحدث صابرين ، يوم الاثنين القادم ، عن العديد من التفاصيل حول مسلسلها الأخيرة إقامة جبرية ، وعن تكريمها عن مسلسل أم كلثوم مؤخرًا من قلب الهئية الوطنية للاعلام .

قصة وأبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية يتحدث عن حياة سلمي وهي هنا الزاهد مريضة نفسية تعاني من حدوث خلل في حياتها، من خلال ذلك تقرر قتل أي شيء يعترض طريقها حتى أقرب الناس لها.

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج .

ومن ناحية آخري تستعد الفنانة صابرين لخوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل خانة فاضية ، والذي يشاركها فى بطولته كل من حسين فهمي ، ومنير مراد .

صابرين الفنانة صابرين كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

كولر

الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر

الأرصاد

من البرد إلى الاعتدال.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

الكفتة

يدوب ترميها في الزيت .. طريقة تخزين الكفتة سهلة الاستخدام قبل شهر رمضان

الأمعاء

احترس .. هذه الأعراض تكشف عن سرطان الأمعاء

مرض غامض يثير هلعا في الهند

وفاة 17 شخصا.. مرض غامض يثير الهلع في الهند

بالصور

تفسير حلم ركوب قطار في المنام

تفسير رؤية ركوب قطار في المنام
تفسير رؤية ركوب قطار في المنام
تفسير رؤية ركوب قطار في المنام

5 أطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة فى هذه الحالة

اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة
اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة
اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

أطعمة ومشروبات ممنوعة على الحامل.. دليل شامل للحفاظ على صحة الأم والجنين

أطعمة ومشروبات يجب على الحامل
أطعمة ومشروبات يجب على الحامل
أطعمة ومشروبات يجب على الحامل

فيديو

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد