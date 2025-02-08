صابرين ضيفة لميس الحديدي بـ " كلمة أخيرة " .. الأثنين القادم

تحل الفنانة صابرين ضيفة علي برنامج “ كلمة أخيرة ” علي شاشة on e ، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي .

ومن المقرر ان تتحدث صابرين ، يوم الاثنين القادم ، عن العديد من التفاصيل حول مسلسلها الأخيرة إقامة جبرية ، وعن تكريمها عن مسلسل أم كلثوم مؤخرًا من قلب الهئية الوطنية للاعلام .

قصة وأبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية يتحدث عن حياة سلمي وهي هنا الزاهد مريضة نفسية تعاني من حدوث خلل في حياتها، من خلال ذلك تقرر قتل أي شيء يعترض طريقها حتى أقرب الناس لها.

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج .

ومن ناحية آخري تستعد الفنانة صابرين لخوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل خانة فاضية ، والذي يشاركها فى بطولته كل من حسين فهمي ، ومنير مراد .