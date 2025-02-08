كثافات وسوء أحوال جوية.. الحالة المرورية أول يوم دراسي بالترم الثاني

شرح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 7 فبراير، مشيرا إلى أن اليوم يشهد بدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات بعد انتهاء إجازة نصف العام، ما دفع الإدارة العامة للمرور للتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات وتكثيف الخدمات المرورية وانتشار الآليات والمساعدات الفنية، لضمان سيولة حركة السيارات على مدار اليوم.

وقال إنه تم نشر خدمات أمنية ومرورية مكثفة بمحيط المدارس والجامعات، ومنع الانتظار العشوائي والتصدي للوقوف الخاطئ في محيط المنشآت التعليمية، كما تم فرض حرم آمن حول المدارس والجامعات لمنع التكدسات المرورية.



وتشهد البلاد أحوالًا جوية غير مستقرة منذ الصباح الباكر، أبرزها:

شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد العتمة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطريق الدولي الساحلي، والطريق الزراعي (الإسكندرية)، وطريق وادي النطرون – العلمين، ومحور شبرا بنها الحر.

إغلاق طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي من محطة تحصيل الرسوم بسبب انعدام الرؤية الناجم عن الشبورة الكثيفة.

رياح قوية تصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة مما قد يؤثر على القيادة الآمنة.

ويشهد الطريق الدائرى كثافات مرورية متوسطة خاصة في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الجيزة، ويفضل استخدام محور روض الفرج – الضبعة كبديل.

ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية متوسطة منذ الصباح، ويشهد محور صلاح سالم كثافات في الاتجاهين، خاصة عند منزل كوبري العباسية والقادم من الدراسة باتجاه ميدان العروبة وحتى كوبري الطيران.

كما يشهد كورنيش النيل ومناطق وسط البلد كثافات مرورية خفيفة إلى متوسطة في بعض الفترات، وتم تعزيز الخدمات المرورية ومنع الانتظار الخاطئ.

ويشهد شارع الهرم تعزيز الخدمات بمحيط الأعمال الإنشائية الخاصة بـالخط الرابع لمترو الأنفاق – محطة ميدان الجيزة لضمان السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي عوائق، كما يتم عمل حملات مرورية ميدانية على مدار اليوم للتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور.