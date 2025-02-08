الحضري يوجه رسالة لـ إمام عاشور | ماذا قال؟

وجه عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لـ إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد تألقه خلال الفترة الحالية.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: “اتمنى إمام عاشور يفضل مكمل على نفس المستوى مع الأهلي، احنا بنكون عاوزينه أفضل، وسعداء جدا بالمستوى اللي وصله”.

الأهلي سيطلب من اتحاد الكرة طاقم أجنبى للقمة أمام الزمالك



من جانب آخر، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي ستتقدم اليوم بطلب الى اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري.

ويرغب النادي الأهلي فى تعيين طاقم أجنبى فى ظل شكوى النادي من بعض القرارات التحكيمية فى المباريات الأخيرة.

وفى حالة تقدم الأهلي سيكون مطالبا بسداد كافة المستحقات المالية لاحضار طاقم أجنبى لإدارة المباراة.