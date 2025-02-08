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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تستقبل أكثر من 90 ألف طالب بالترم الثاني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن  الجامعة استعدت لاستقبال  نحو ٩٠ ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا حتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والاختبارات بكل كلية.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد ، أن الجامعة اتخذت  الإجراءات  اللازمة لضمان تقديم بيئة تعليمية متطورة تعزز من تجربة الطلاب الأكاديمية، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت  الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وتم إخطار الطلاب بها عبر المواقع الرسمية للكليات وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب استكمال جميع التجهيزات المطلوبة لبدء الدراسة ، بالإضافة إلى تحديث بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات واستكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على منصات التعلم الإلكتروني.

وأشار القاصد، إلى أن الجامعة قامت بأعمال الصيانة الدورية خلال عطلة نصف العام  للمباني، المدرجات، قاعات الدراسة، والمعامل، لضمان كفاءتها واستعدادها لاستقبال الطلاب، كما تم تنفيذ صيانة عاجلة لمرافق المدن الجامعية بمختلف فروعها، بما يشمل المطاعم الملحقة وإدارات التغذية، لضمان توفير بيئة إقامة مناسبة للطلاب المغتربين، الذين بدا استقبالهم بالمدن أمس الجمعة 7 فبراير 2025، مع توفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة ، أنه تم  وضع خطط لتفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية والندوات التوعوية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات متنوعة وتشجيع الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، بهدف دعم الأنشطة الطلابية المختلفة .

وأكد القاصد، على أهمية التواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لحل أي مشكلات قد تطرأ خلال الفصل الدراسي،  بما يضمن إنتظام العملية التعليمية ، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، مع التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق .

وشدد على الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الجامعة، وإتمام التأمين الشامل للمنشآت،  ووضع اللوحات الإرشادية لضمان التنظيم السليم لعمليات الدخول والخروج.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية

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