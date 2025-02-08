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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يتقدم على الاتحاد السكندري 1-0 في الشوط الأول بالدوري

المصري
المصري
حسن العمدة

تفوق المصري البورسعيدي على الإتحاد السكندري بهدف فى الشوط الأول، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد برج العرب يالإسكندرية فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المصري التهديف فى الدقيقة 20، بعد خطأ من مدافعي الاتحاد السكندري نجح في استغله خالد الغندور ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله كريم بامبو المنطلق داخل منطقة الجزاء منفردا بالمرمى والذي سدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونفذت ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكندري بالقرب من حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، نفذها أحمد أيمن بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مورو ساليفو برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 26.

وأرسلت ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكتدري في مكان جيد على يسار منطقة جزاء المصري، نفذها كريم الديب بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مورو ساليفو برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 35.

وجاءت ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكندري في مكان مميز على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى، نفذها شكري نجيب بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 45+2.

الدوري المصري المصري المصري البورسعيدي الإتحاد السكندري الإتحاد

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