صراع على الصدارة.. تاريخ مواجهات الريال وأتلتيكو مدريد أخر 6 مباريات

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم السبت في تمام العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجري، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مواجهات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

تأتي مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد في صراع صدارة بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث يتربع ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، جمعها الميرنجي بعد مرور 22 جولة في المسابقة، وحقق الملكي 15 انتصارًا وسقط في فخ التعادل 4 مرات، وتلقى 3 هزائم.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 خلف جاره المتصدر بفارق نقطة، حيث حقق الروخي بلانكوس 14 انتصارًا، وتعادل في 6 مناسبات، وغاب التوفيق عنه في مواجهتين.

وجاءتاريخ مواجهات الفريقين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد، خلال آخر 6 مباريات على النحو التالي :

- تعادل الفريقين في ثلاث مباريات

- فاز ريال مديد في مباراة و أتلتيكو مدريد في مبارايتين

- سجل ريال مديد 11 هدفا خلال المواجهات الستة مقابل 13 هدفا لـ أتلتيكو مدريد