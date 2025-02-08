خالد الغندور يدعم موقف الأهلي في مواجهة اتحاد الكرة| تفاصيل

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان النادي الأهلي، الموجه لاتحاد الكرة، بشأن حكم مباراة القمة المقبلة في الدوري المصري.



وقال الغندور خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "يجب إسناد مهمة إدارة المباراة لأفضل طاقم من الممكن جلبه، طاقم حكام يليق بقمة الفريقين".



وتابع: "خليك عادل وهات حكم أجنبي بكفاءة عالية، هات اسم كبير قادر على إدارة قمة بحجم الأهلي والزمالك"

وأضاف: "أنا مع الأهلي، ولازم يكون في طاقم أجنبي، وعلى الأهلي أن يرسل مقابل جلب الحكام بالدولار، علشان يقدم الطلب الرسميونقدر نجيب الحكم".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلعب أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري،ويتصدر ‏بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، ويحل الأهلي ثانياً برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركزالثالث برصيد 23 ‏نقطة.‏