مدير عام الجامع الأزهر يتفقد اختبارات العلوم الشرعية والعربية بالأقصر

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، محافظة الأقصر لمتابعة سير اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، وقد استُقبلت الزيارة باهتمام كبير من الدارسين، حيث تعد هذه الاختبارات فرصة هامة لتقييم مستوى الطلاب في العلوم الشرعية واللغة العربية.

خلال الزيارة، أدلى د. هاني عودة بتصريح حول دور الرواق الأزهري في نشر العلم الوسطي، قائلًا: "يمثل الرواق الأزهري تجربة علمية فريدة تسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ويعمل على توصيل المعرفة إلى جميع الفئات في جميع أرجاء الجمهورية، ويسعى الرواق الأزهري لتأهيل جيل من الدارسين قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية من خلال العلم المستنير."

وفي سياق متصل، قدم عودة توصياته للدارسين بالجد في الدراسة والاختبارات، مشددًا على أهمية الالتزام والمثابرة لتحقيق النجاح، مضيفًا: "الجد والاجتهاد هما مفتاحا النجاح، وعلى كل طالب أن يسعى لتحقيق أهدافه بمثابرة وإصرار."

كما أجرى د. عودة بعض اللقاءات مع الطلاب الدارسين في الرواق للاستماع إلى آرائهم حول الدراسة والاختبارات، وقد أعرب الطلاب عن تقديرهم للمناهج الدراسية وسلاستها، مؤكدين أن الدراسة في الرواق توفر لهم بيئة محفزة يجدون فيها مبتغاهم، وأشار بعضهم إلى أنهم يشعرون بالثقة في قدرتهم على اجتياز الاختبارات بفضل التحضير الجيد والتوجيهات المستمرة من الأساتذة المتخصصين.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عودة إلى آراء الطلاب حول تجربتهم الدراسية، وأبدى اهتمامه الكبير بالمستويات التي حققها الدارسون، وأكد على أهمية العلوم الشرعية والعربية في تشكيل الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.

وفي نهاية الزيارة، أثنى د. هاني عودة، على الجهود التي يبذلها الدارسون في تحصيل المعرفة، معبرًا عن أمله في استمرار هذا الجهد في تحقيق الأهداف العلمية المرجوة.

وعلى هامش جولته التفقدية، قام مدير عام الجامع الأزهر، بزيارة ميدانية إلى رواق القرآن الكريم للطفل في إطار اهتمام الرواق الأزهري بتحفيظ كتاب الله ونشر الوعي الديني وتعليم الأجيال الجديدة تعاليم القرآن الكريم، وأبدى د. عودة إعجابه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الرواق الأزهري، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي بين المحفظين والدارسين.