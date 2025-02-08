قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احترس.. عدم الخروج من المنزل علامة على الإصابة بـ ٦ أمراض
تفاصيل الحالة الصحية لـ محافظ الغربية وقيادات حزبية بعد سقوط أسانسير .. شاهد
المصري يتعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي
نادي الإيمان يتوج بدرع بطولة سوبر البوتشيا بسوهاج
إنشاء مناطق صناعية للدول.. أبو العينين يضع روشتة لجذب الاستثمارات إلى مصر
ختام بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة بتتويج الأبطال
المنتخب الوطني الأول للسيدات يواصل معسكره استعدادا لمواجهتي رواندا
ميشالاك يشكو الزمالك في فيفا بسبب المستحقات
الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 3 - 0 فى دورى رجال الكرة الطائرة
استشاري نفسي: العقل البشري لديه القدرة على نسيان التفاصيل المؤلمة
من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق
أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني .. وموقف الرئيس السيسي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب مصر أكتوبر: مستعدون للانتخابات البرلمانية بمرشحين أكفاء

انتخابات
انتخابات
عبد الخالق صلاح

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأمين عام محافظة الإسكندرية، على أهمية التوعية السياسية ودعم المواطنين بالمعرفة اللازمة بشأن المجالس البرلمانية وأدوارها، مشددًا أن الحزب سيواصل جهوده لبناء علاقة جيدة مع المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعية.

وقال "حلمي"، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، إنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دوره في الحياة السياسية والاجتماعية، عقد حزب مصر أكتوبر اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة للعام 2025، والتي تهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية لتعزيز دور الحزب في خدمة المجتمع وتحقيق التفاعل الفعّال مع قضايا المواطنين.

وذكر أن الاجتماع تناول التحضيرات للانتخابات القادمة، بما في ذلك انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث شدد حلمي على ضرورة أن يكون الحزب مستعدًا للانطلاق بمرشحين أكفاء يمتلكون الخبرة المطلوبة للتعامل مع القضايا المطروحة من قبل المواطنين.

وأضاف أنه خلال الاجتماع، تم التركيز على عدة محاور رئيسية منها أهمية تقديم برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تأهيل الكوادر الحزبية ورفع كفاءتها في مجالات القيادة والإدارة والتواصل الجماهيري.

وأوضح حلمي أنه سيتم تنفيذ ورش عمل متخصصة في السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة، لضمان تكوين قاعدة قوية من الكوادر القادرة على تحقيق رؤية الحزب.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، حيث تم تبادل الآراء حول سبل دعم الكوادر الحزبية المؤهلة لدخول الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تواجد الحزب بشكل قوي وفعال في المشهد السياسي من خلال إعداد مرشحين يملكون القدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وتطرق المهندس أحمد حلمي إلى دورات تدريبية خاصة بشباب الحزب تتعلق بريادة الأعمال، موضحًا أن هذه الدورات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل، وتوفير ما يحتاجونه من مهارات للمشاركة الفعّالة، مؤكدًا على ضرورة هذه الدورات في الوقت الحالي، حيث أن الشارع المصري يتقبل المشاركة السياسية بشكل أكبر.

كما أشار إلى أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، حيث ستقوم الأمانة النسائية بالحزب بتنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، خاصة في المناطق الريفية.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكد حلمي على ضرورة التواصل مع الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحزب يعتزم تنمية هذه الفئات والتواصل معهم بطرق فعالة تضمن مشاركتهم في تحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم التناقش حول كيفية تلبية احتياجاتهم من المواد الأساسية.

المهندس أحمد حلمي إكسترا نيوز التوعية السياسية حزب مصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الآغا خان الرابع

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

أحمد حلمي

سوء نوايا .. أحمد حلمي يرد على أزمة إفيه "مصري صف أول"

شقق الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

ترشيحاتنا

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أحدث أعماله الغنائيه " كفاية جراح"

بوستر مسلسل سيد الناس

رمضان 2025.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد

الفنانة يسرا المسعودي

يسرا المسعودي لـ صدى البلد: هذه تفاصيل دوري في مسلسل "جوما"

بالصور

احترس.. عدم الخروج من المنزل علامة على الإصابة بـ ٦ أمراض

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

العناية الإلهية تنقذ حياة محافظ الغربية في سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية

مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين تحقق نجاحًا كبير في أول عروضها بدبي

من مسرحية وحيد فى المنزل
من مسرحية وحيد فى المنزل
من مسرحية وحيد فى المنزل

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

الآغا خان الرابع
الآغا خان الرابع
الآغا خان الرابع

فيديو

المخرجة ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تعلن سرًا عن سعاد حسني | فيديو جراف

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

ايمان عبد اللطيف

ارتفاعات حادة في أسعار الذهب | ماذا فعلت قرارات ترامب بالأسواق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد