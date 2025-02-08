نادي الإيمان يتوج بدرع بطولة سوبر البوتشيا بسوهاج

اختتمت فعاليات بطولة سوبر البوتشيا بمحافظة سوهاج، والتي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير، تحت رعاية معالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج. وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج نادي الإيمان القاهري بدرع البطولة.

نتائج المنافسات الفردية:

BC1: محمد عبد القادر – النادي القومي

BC2: إسلام المدلع – البنك الأهلي

BC3: عبد الرحمن أحمد – نادي الإيمان بالقاهرة

BC3: صفاء طه – نادي الإيمان بالقاهرة

BC4: هناء علام – نادي شباب المنوفية



نتائج مسابقات الزوجي والفرق:

مسابقات الزوجي (التصنيف الطبي BC3):

عبد الرحمن أحمد

صفاء طه

(نادي الإيمان)



مسابقات الفرق (BC1, BC2):

أدهم أحمد السيد

رحمة سعيد

مهند محمد فوزي

(نادي الإيمان)



وشهد حفل ختام البطولة تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور أحمد آدم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومعالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأعرب الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، عن سعادته بنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن هناء علام الفار تم اختيارها كأفضل لاعبة في البطولة.

كما أعلن عن إنشاء مركز تدريب للبوتشيا بسوهاج، بالإضافة إلى إهداء المركز طقم كور بوتشيا لدعم اللاعبين.

كما تم تسليم شهادات حضور دورة المدربين لـ 24 مدربًا شاركوا في الدورة التدريبية التي أقيمت على هامش البطولة.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الاتحاد عن إعادة تشكيل مجلس إدارة منطقة سوهاج للقدرة الرياضية والبوتشيا برئاسة الدكتور مصطفى الشندويلي، بالإضافة إلى اختيار السيد محمد أبو العجب عضوًا بلجنة المناطق بالاتحاد المصري.

وصرح حسام مبارك :"سعداء بنجاح بطولة سوبر البوتشيا بسوهاج، والتي شهدت منافسات قوية ومستوى مميز من اللاعبين".

واضاف:" نحن ملتزمون بدعم رياضة البوتشيا في مختلف المحافظات، وسنواصل جهودنا لنشر اللعبة وتطوير مستوى اللاعبين، خاصة من ذوي الهمم، بما يحقق أهداف الاتحاد في تعزيز الرياضة البارالمبية في مصر."