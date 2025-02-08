أول تعليق من المغربي صلاح الدين مصدق بعد انضمامه لـ الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسميًا مع المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وعبر صلاح الدين مصدق، عن سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء فور توقيع عقود الانضمام لنادي الزمالك.

وقال صلاح الدين مصدق في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: لي الفخر اللعب في نادي الزمالك وإن شاء الله نفرح الجماهير بالفوز بالبطولات.

وتابع: الزمالك يتواجد فيه لاعبين كبار ولي الشرف اللعب بجوارهم، أنا معجب جدا بالأسطورة شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو، والفريق يمتك مدافعين كبار وإن شاء الله نتعاون جميعا من أجل الزمالك.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة 3 مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.