الاحتلال يُخلى محور نتساريم فى إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش أصدر أمرًا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وذلك وفقًا لما ورد لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قال رائد النمس٫ المتحدث الإعلامي بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني٫ إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه عدة تحديات وصعوبات خلال تأدية واجبها الإنساني والصحي والإغاثي.



وأضاف: “نتحدث عن استهداف شامل وممنهج لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة بما فيها المستشفيات والطرق المؤدية للمنشآت الطبية والمرافق البلدية ومحطات تحلية المياه”.

الإمدادات الطبية

وتابع: “القطاع الصحي في قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من الإمدادات الطبية.. ونواصل عملنا في ظل بيئة معقدة نعتمد فيها على سياسية الترشيد”، لافتاً: “الوضع في قطاع غزة كارثي يحتاج إلى تكاتف أممي لإنقاذ الموقف”.