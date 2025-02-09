رمز النماء والجمال.. جبال سانت كاترين تتزين بزهور اللوز الفواحة في موسمها |شاهد

تزين زهور اللوز في أوان تفتحها جبال سانت كاترين باللون الأبيض يفوح منها رائحة زهور اللوز الفواحة لتملأ ارجاء مدينة سانت كاترين .

رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري موسم تفتح زهور اللوز بجبال سانت كاترين مع بداية شهر فبراير .

يقول الشاب صالح عوض الدليل البدوي بسانت كاترين تظهر اشجار اللوز مع بداية تفتح الازهار لتكون رمز النماء والجمال بمدينة سانت كاترين مشيرا إلي ازهار اللوز البيضاء الرقيقة تتناثر على أغصانها العارية وكأنها ترسل سلام وتحية مبكرا للربيع القادم إلى هذا المكان المقدس.

واضاف عوض ان مشهد تفتح ازهار اللوز وحولها أشجار الكافور الشاهقة و اوراقها الخضراء الداكنة ورائحتها العطرة، تخلق منظر جميلاً مع أزهار اللوز البيضاء.

وأضاف الشيخ حميد ابو غلبة من قبيلة الجبالية ان تفتح زهور اللوز وخلفه جبال سانت كاترين يمنح مشهدا رائعا للطبيعة الجميلة بسانت كاترين حيث تضفي الشمس الذهبية التي تتخلل الأوراق اجواء من الدفء مع تفتح زهور اللوز.

وأكد الشيخ احمد ابو راشد احد مشايخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين ان زراعة اللوز من الزراعات القديمة بسانت كاترين لتوفر الطقس البارد الذي تنمو فيه اشجار اللوز مشيرًا إلى أن سانت كاترين مشهورة بهذه الزراعات للوز والجوز والبندق وهذه الزراعات تنفرد بها سانت كاترين .















