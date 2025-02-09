مستقبل وطن يُنظم برامج تدريبية لتعزيز مهارات الحاسب الآلى بالوادى الجديد

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد برنامجين تدريبيين متخصصين في مهارات الحاسب الآلي بمركز الداخلة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة.جرت فعاليات البرامج التدريبية تحت إشراف أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، وبدعم مباشر من النائب محمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ، بهدف تطوير المهارات التكنولوجية لمختلف الفئات المستهدفة.

أكد النائب محمد علي عبدالغني، ، فإن البرنامج الأول خُصص لتدريب مسؤولي الإحصاء بمدارس قطاع القصر التعليمي، وذلك داخل مقر مدرسة القصر الثانوية، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة على أحدث برامج تحليل البيانات ومعالجة المعلومات، مما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية.



أما البرنامج الثاني، فقد استهدف الخريجين وشباب الجامعات في إطار تعزيز مهاراتهم في التحول الرقمي والتعامل مع أحدث تطبيقات الحاسب الآلي، وجرى عقده داخل المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة موط.

تولى التدريب في البرنامج الأول كل من خالد محمد المهدي ومحمد يوسف، حيث عملا على تقديم محتوى متخصص يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.



وجري تنفيذ البرنامج الثاني، على يد المدربين أسامة فضيل ومروة عبد الشافي، اللذين قدما للمشاركين مجموعة من التطبيقات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل الرقمي.



وشهدت البرامج التدريبية حضور عدد من قيادات الحزب، حيث شارك في فعاليات البرنامج الأول أيمن أحمد حنفي، الأمين المساعد بأمانة الحزب بالمركز، وإسلام عمر بشندي، أمين أمانة التدريب والتثقيف، بالإضافة إلى فرحان كامل، الأمين المساعد لأمانة التدريب والتثقيف.