أوكرانيا تنشر سلاحًا «تجريبيًا» يعمل على تدمير قنابل روسيا الانزلاقية

نشرت أوكرانيا سلاحًا "تجريبيًا" جديدًا تزعم أنه دمر قنبلة انزلاقية روسية أثناء تحليقها.

ولم تقدم القوات الجوية في البلاد تفاصيل عن الذخيرة، لكن يُفهم أنها استخدمت في 6 فبراير لتدمير قنبلة روسية جوية موجهة فوق زابوريجيا، وفق صحيفة "ذا آي بيبر" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه رغم كونها ذخيرة "تجريبية"، إلا أنها ليست المحاولة الأولى لأوكرانيا لنشرها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، وري إهنات، قوله: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مثل هذه المركبة الهجومية الجوية".

وأشار إهنات إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مجموعة متنوعة من القنابل الجوية الروسية الموجهة، التي يمكن أن يكون لها رؤوس حربية مختلفة.

ويتم إسقاط هذه القنابل من القاذفات دون الحاجة إلى دخول منطقة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأضاف المتحدث: "من أجل مواجهة هذا التهديد بشكل فعال، هناك حاجة إلى نهج شامل، استخدام أصول الدفاع الجوي الأرضية والمكون الجوي لطرد الطائرات الروسية التي تحمل هذه القنابل إلى أقصى حد ممكن".

وكان المراسل العسكري أندريه تسابلينكو،، أول من أبلغ عن معلومات أولية تشير إلى أن "سلاحًا تجريبيًا" قيد الاستخدام الآن.

وكتب على "تيليغرام" أنه لأول مرة تمكن المدافعون الأوكرانيون من إسقاط قنبلة جوية موجهة (KAB) على مشارف زابوريجيا، نقلًا عن مصادر في قوات الدفاع الأوكرانية.

وظلت القوات الجوية صامتة بشأن الطريقة المحددة المستخدمة، لكن التحليل الذي أجراه موقع "ديفينس إكسبرس" الأوكراني، يزعم أن النظام المحتمل قد يكون المدفع المضاد للطائرات ZU-23-2، الذي يبلغ مداه 2.5 كيلومتر.

وقال منشور للموقع: "لا يمكننا إلا أن نلاحظ أن استخدام المدفعية المضادة للطائرات لمثل هذه الأغراض يمكن اعتباره بالفعل حلًا عمليًا للدفاع النقطي، بسبب فعالية نيرانه".

ودعمت قناة الطيران Soniashnyk هذه النظرية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في تكييف هذا السلاح من الحقبة السوفيتية.