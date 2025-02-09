الأقوى منذ سنوات.. زلزال يهز شمال هندوراس

هز زلزال عنيف، الأحد، شمال هندوراس، وهو الأقوى منذ سنوات وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بعد أن قدر قوته في بادئ الأمر عند 6.89 درجة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز فهذا أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2021 عندما وقع زلزال بقوة 7.2 درجة في هايتي.

من جهته أوضح المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بأن هناك خطرا من حدوث تسونامي في البحر الكاريبي وشمال هندوراس بعد الزلزال، لكنه أكد أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي على السواحل الأميركية على المحيط الأطلسي أو على الخليج الأميركي.

وأصدر المركز تحذيرات من تسونامي لبورتوريكو وجزر فيرجن لكنه ألغاها لاحقا.