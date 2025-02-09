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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يرفض تعيين مدير كورة جديد للأهلي.. تفاصيل

أمير هشام يكشف رفض كولر تعيين مدير كورة جديد للأهلي
أمير هشام يكشف رفض كولر تعيين مدير كورة جديد للأهلي
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لازال هو العقبة في تعيين مديرًا للكرة، ويرى أنه الأفضل استمرار محمد رمضان المدير الرياضي معه.

وقال أمير هشام عبر برنامجه «بلس 90» الذي يبث على قناة «النهار»: «محمد رمضان يريد إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، وهو يريد جلب مساعد للمدير الرياضي في شئون الفريق الأول، ومن ضمن الترشيحات محمد شوقي، وحدث تواصل معه بالفعل ورحب بهذا المنصب، وهناك اتجاه كبير للإعلان عن تعيينه في المنصب بشكل رسمي».

أضاف: «هناك مقترح لتعيين مساعد للمدير الرياضي في الشئون الإدارية، والأسماء المرشحة ماهر عبدالعزيز وسمير عدلي، والثنائي موجود بالفعل».

تابع: «محمد رمضان، رشح مروان النائب لمنصب مدير التعاقدات بعد رحيل أمير توفيق، والفترة الماضية كان النائب يقوم بالمساعدة في أمور معينة».

اختتم: «بالنسبة لإدارة الاسكاوتنج، فأن المدير الرياضي رشح أسامة هلال لتولي المنصب بدلا من هاني رمزي».

محمد رمضان أمير هشام مارسيل كولر الأهلي

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