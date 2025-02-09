إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية

تسلم اليوم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وعاطف سلام، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي، من مراكز التصحيح التابعة للمنطقة الأزهرية، بحضور أسامه محمد، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وفضيلة الشيخ حسام كمال، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، الدكتور عماد عبد الوهاب، مدير التعليم الثانوي، والدكتور سعيد النجار، مدير التعليم الابتدائي، و عبدالله عجلان، مدير الامتحانات، و عماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة.

وأضاف رئيس المنوفية الأزهرية، أنه تم رصد جهود مكثفة من قبل اللجان المعنية بمراجعة نتائج الامتحانات لضمان دقتها وشفافيتها. وأشار إلى أن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية هذا العام أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مستوى الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة.

كما توجه الدكتور حسن درويش، رئيس المنطقة، بخالص الشكر والتقدير لرؤساء كنترول ااشهادتين الابتدائية والإعدادية. وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلوها في عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات، مؤكداً أن العمل الدؤوب من قبل رؤساء الكنترول أسهم في ضمان دقة النتائج وسير العملية الامتحانية بشكل منظم وشفاف. كما أشار إلى أن التعاون بين جميع الفرق كان له دور كبير في تحقيق النجاح هذا العام، داعياً إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد خلال الفترات القادمة.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس المنوفية الأزهرية، الطلاب وأسرهم إلى الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يواصل بذل كافة الجهود لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية متميزة للطلاب، مع التركيز على الجودة التعليمية والاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة.