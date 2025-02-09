قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنيا: انتظام الدراسة بجميع المدارس في الفصل الدراسي الثاني
مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بالإسكندرية
مش عارفين قيمته.. شوبير ينتقد هذا التصرف من إدارة نادي الزمالك
مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز
ليلة النصف من شعبان .. فضلها والأدعية المُستحبة فيها
800 فرصة عمل في دولة المغرب.. الشروط والمميزات وكيفية التقديم
دخول 190 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم
الخارجية الفلسطينية تدين الجريمة الغاشمة للاحتلال في حق فلسطينية حامل
جنازة رسمية.. توديع الأمير كريم أغاخان ودفنه بمدينة أسوان
أحدث ظهور لـ محمد صلاح داخل الملعب.. شاهد
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية
نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية
مروة فاضل

تسلم اليوم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وعاطف سلام، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي، من مراكز التصحيح التابعة للمنطقة الأزهرية، بحضور  أسامه محمد، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وفضيلة الشيخ حسام كمال، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية،  الدكتور عماد عبد الوهاب، مدير التعليم الثانوي، والدكتور سعيد النجار، مدير التعليم الابتدائي، و عبدالله عجلان، مدير الامتحانات، و عماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة.

وأضاف رئيس المنوفية الأزهرية، أنه تم رصد جهود مكثفة من قبل اللجان المعنية بمراجعة نتائج الامتحانات لضمان دقتها وشفافيتها. وأشار إلى أن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية هذا العام أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مستوى الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة.

كما توجه  الدكتور حسن درويش، رئيس المنطقة، بخالص الشكر والتقدير لرؤساء كنترول ااشهادتين الابتدائية والإعدادية. وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلوها في عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات، مؤكداً أن العمل الدؤوب من قبل رؤساء الكنترول أسهم في ضمان دقة النتائج وسير العملية الامتحانية بشكل منظم وشفاف. كما أشار إلى أن التعاون بين جميع الفرق كان له دور كبير في تحقيق النجاح هذا العام، داعياً إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد خلال الفترات القادمة.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس المنوفية الأزهرية، الطلاب وأسرهم إلى الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يواصل بذل كافة الجهود لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة دراسية متميزة للطلاب، مع التركيز على الجودة التعليمية والاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة.

محافظة المنوفية الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

طقس اليوم

طقس اليوم الأحد | أمطار تضرب القاهرة وشديد البرودة صباحًا ومساء.. واحذروا الشبورة

سقوط امطار

سقوط امطار وبردوة شديدة.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أحمد الجفالي

«الغندور» يكشف سر تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

ترشيحاتنا

الاسانسير

بعد حادث أسانسير مستشفى كفر الزيات.. نصائح للتعامل مع أعطال المصاعد الكهربائية

سرطان الرحم

انتبهى لها .. أعراض سرطان الرحم

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

طريقة عمل الكشري الإسكندراني للشيف نجلاء الشرشابي

بالصور

مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تؤثر على الأعصاب.. مخاطر الطهي في الأواني الألومنيوم

الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

فيديو

أحمد حلمي

مؤامرة وحملة عليه … أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه «مصري وصف أول»

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلال يستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

نجوى كرم

شاهد.. لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال وصلة رقص في هولندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد