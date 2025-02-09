قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنيا: انتظام الدراسة بجميع المدارس في الفصل الدراسي الثاني
مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بالإسكندرية
مش عارفين قيمته.. شوبير ينتقد هذا التصرف من إدارة نادي الزمالك
مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز
ليلة النصف من شعبان .. فضلها والأدعية المُستحبة فيها
800 فرصة عمل في دولة المغرب.. الشروط والمميزات وكيفية التقديم
دخول 190 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم
الخارجية الفلسطينية تدين الجريمة الغاشمة للاحتلال في حق فلسطينية حامل
جنازة رسمية.. توديع الأمير كريم أغاخان ودفنه بمدينة أسوان
أحدث ظهور لـ محمد صلاح داخل الملعب.. شاهد
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"سحر التانجو" تحيي أمسيات فنية مميزة في القاهرة احتفالًا بعيد الحب

سحر التانجو" تحيي أمسيات فنية مميزة في القاهرة احتفالًا بعيد الحب
سحر التانجو" تحيي أمسيات فنية مميزة في القاهرة احتفالًا بعيد الحب
أوركيد سامي

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لفرقة "سحر التانجو"، التي تزور مصر لإحياء مجموعة من العروض الفنية احتفالًا بعيد الحب.

ويشهد المؤتمر حضور سفير الأرجنتين بالقاهرة، هولجر فريدريكو مارتينسن، والفنان أحمد أبو زهرة، حيث عبّرا عن سعادتهما بهذا الحدث الذي يعكس روح التبادل الثقافي بين البلدين.

حفلات "سحر التانجو" في القاهرة

تستعد الفرقة الأرجنتينية الشهيرة لتقديم عرض استثنائي يوم 14 فبراير في فندق والدورف أستوريا القاهرة، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. 

كما ستقدم حفلتين إضافيتين على خشبة دار الأوبرا المصرية يومي 15 و16 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يأتي هذا الحدث بالتعاون بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، ووزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، في إطار دعم التنوع الثقافي وتعزيز العلاقات الفنية بين البلدين.

اخبار الفن اخبار الثقافه سحر التانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

سقوط امطار

سقوط امطار وبردوة شديدة.. الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أحمد الجفالي

«الغندور» يكشف سر تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

كريم اغاخان

كريم اغاخان | 10 معلومات بارزة عن تاريخ الأمير الراحل

ترشيحاتنا

كهربا

خزينة الأهلي تنتعش بـ 200 ألف دولار مقابل إعارة كهربا

مارسيل كولر ومحمد رمضان

أحمد حسن يكشف موقف كولر من ضم محمد شوقي مديرا للكرة

الاهلي والزمالك

الأهلي يتصدر الأندية العربية والأفريقية في تصنيف IFFHS والزمالك يسبق إنتر ميامي

بالصور

مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تؤثر على الأعصاب.. مخاطر الطهي في الأواني الألومنيوم

الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم
الاواني الالومنيوم

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

فيديو

أحمد حلمي

مؤامرة وحملة عليه … أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه «مصري وصف أول»

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلال يستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

نجوى كرم

شاهد.. لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح خلال وصلة رقص في هولندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد