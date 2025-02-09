"سحر التانجو" تحيي أمسيات فنية مميزة في القاهرة احتفالًا بعيد الحب

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لفرقة "سحر التانجو"، التي تزور مصر لإحياء مجموعة من العروض الفنية احتفالًا بعيد الحب.

ويشهد المؤتمر حضور سفير الأرجنتين بالقاهرة، هولجر فريدريكو مارتينسن، والفنان أحمد أبو زهرة، حيث عبّرا عن سعادتهما بهذا الحدث الذي يعكس روح التبادل الثقافي بين البلدين.

حفلات "سحر التانجو" في القاهرة

تستعد الفرقة الأرجنتينية الشهيرة لتقديم عرض استثنائي يوم 14 فبراير في فندق والدورف أستوريا القاهرة، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

كما ستقدم حفلتين إضافيتين على خشبة دار الأوبرا المصرية يومي 15 و16 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يأتي هذا الحدث بالتعاون بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، ووزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، في إطار دعم التنوع الثقافي وتعزيز العلاقات الفنية بين البلدين.